Baker Tilly TPA powiększa grono Partnerów

Od stycznia 2022 r. do grona Partnerów Baker Tilly TPA dołączył Maciej Krokosiński.

Maciej Krokosiński pracuje w dziale audytu i doradztwa gospodarczego Baker Tilly TPA, gdzie odpowiada za projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz badań due diligence, a także usługi audytu finansowego dla podmiotów z sektora energetycznego, nieruchomości oraz produkcyjnego.

– Nominacja partnerska to wielkie wydarzenie nie tylko dla mnie, ale także moich najbliższych oraz członków mojego zespołu. Każdej z wymienionych osób zawdzięczam możliwość dołączenia do grona Partnerów Baker Tilly TPA. Za ten kolektywny wysiłek chciałbym im bardzo podziękować.

Mój sukces nie byłby możliwy bez zaufania moich klientów oraz ich przekonania o istotnej wartości dodanej, jaką wraz zespołem wnosimy do biznesów, które prowadzą. Umożliwiło to w relatywnie krótkim czasie budowę istotnego i trwałego portfela klientów oraz projektów, które przyczyniają się do szybkiego rozwoju Baker Tilly TPA.

Nie mogę tutaj także pominąć roli pozostałych Partnerów Baker Tilly TPA oraz TPA Poland, którzy zawsze inspirowali mnie do podnoszenia sprawności operacyjnej w zakresie świadczonych przez nas usług doradczych.

Jestem dumny, że moja wiedza, doświadczenie, ale również pełne zaangażowanie w każdy projekt, zostały docenione. Zamierzam w przyszłości nadal dokładać starań na rzecz rozwoju marki Baker Tilly TPA w Polsce – komentuje Maciej Krokosiński.

„Cieszę się, że dział audytu i doradztwa gospodarczego, który od kilku lat konsekwentnie rozwijamy pod międzynarodową marką Baker Tilly TPA (wcześniej TPA Poland), powiększa się o kolejnego partnera. Maciej miał niewątpliwy wkład w rozwój działu, a w konsekwencji utrzymanie się naszej firmy na dynamicznej ścieżce wzrostu. Nasz szybki rozwój, którego trzonem jest świetny zespół Partnerów, zauważają także klienci, którzy coraz częściej i chętniej wybierają naszą firmę”– komentuje Krzysztof Horodko, Partner Zarządzający Baker Tilly TPA.

Warto przypomnieć, że Baker Tilly TPA świadczy kompleksowe usługi audytorskie oraz doradztwa biznesowego (w tym transakcyjnego), łącząc rozwiązania najwyższej jakości z międzynarodowym doświadczeniem oraz najlepszymi regionalnymi praktykami rynkowymi. Firma jest członkiem międzynarodowej grupy doradczej TPA i globalnej sieci Baker Tilly International.

Ofertę Baker Tilly TPA uzupełniają usługi doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości oraz energetyki odnawialnej, a także doradztwa personalnego świadczone pod marką TPA Poland. Grupa zapewnia także obsługę prawną poprzez kancelarię Baker Tilly Legal Poland.

W imieniu Partnerów Baker Tilly TPA i TPA Poland gratulujemy w pełni zasłużonego awansu. Życzymy Maciejowi kolejnych równie ciekawych projektów, satysfakcji z wykonywanych zadań i wielu sukcesów.

